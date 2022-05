Juliana Calderón hablo sobre la polémica que protagoniza su mamá

Juliana Calderón, una de las hermanas de la reconocida influenciadora y empresaria Yina Calderón, se pronunció recientemente sobre la polémica en la que se vio envuelta su madre Merly Ome, quien fue acusada de agresión por un amigo de la creadora de contenido.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de 620 mil seguidores, la vendedora de keratinas realizó una dinámica de preguntas en las que recibió varias interrogantes relacionadas a este tema en específico.

La primera pregunta que la joven empresaria recibió por parte de sus seguidores estuvo relaciona a las especulaciones que surgieron con respecto a que su madre le daba dinero a su más reciente pareja para que estuviera junto a ella. Sin embargo, Juliana respondió que no podía hablar de una persona que había visto una sola vez en su vida.

“Bueno, la verdad yo no voy a hablar de una persona que la he visto como unos cinco minutos, la saludé y ya. Yo la he visto una sola vez. Entonces no sé cómo será, nunca he salido con él. No nada y pues no sé. Yo creo que la relación de mi mamá nadie se tiene que meter”.