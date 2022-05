Juliana Calderón habla acerca de la importancia de estudiar

Juliana Calderón, la hermana de la creadora de contenido colombiana, Yina Calderón, quien recientemente habló de una polémica que protagonizó su mamá, subió un video a sus redes sociales para hablar acerca de la educación.

En el video, Juliana brinda sus argumentos para pensar que estudiar es algo fundamental en la vida de una persona.

“Ustedes dicen: ‘ey el estudio para qué sirve, el estudio no sirve para nada’. El estudio es fundamental y el estudio sirve para que, el día de mañana, si usted consigue algo económicamente no se crea lo máximo, no humille la gente y sea humilde porque lo más importante es la humildad. Para eso sirve el estudio, para ser persona y no estar cada rato presumiendo y humillando a la gente porque no tiene y porque usted sí tiene” explicó la empresaria de keratinas.