Juliana Calderón habló claro sobre su relación con Yina Calderón

La empresaria de productos capilares Juliana Calderón, habilitó en las últimas horas la famosa dinámica de preguntas, donde respondió por primera vez uno de los interrogantes más reiterados de los internautas y es sobre su actual relación con Yina Calderón, después de una polémica en la que se vieron envueltas meses atrás, donde esta, se atrevió a hablar públicamente sobre el "mal sueldo" que le pagaba Yina, mientras ella debía arreglarselas para pagar sus estudios.

Fue por ello, que su respuesta fue sorpresiva para muchos, ya que se atrevían a asegurar que las hermanas no tenían la mejor de las relaciones.

"La relación con Yina es la mejor la verdad, tenemos a veces discuciones y cosas, pero lo normal...les voy a contar una historia precisamente que nos pasó, ay no, Yina es terrible, un día nos invitó es que almorzar y nosotros fuimos al restaurante más costoso y no tenía para pagar", relató entre risas.

Fue tanto el asombro que generó su inconcluso relato, que aprovechó la presencia de su hermana Claudia, para contar en qué terminó todo. Según el relato, Yina y Juliana dejaron empeñada a Claudia en un restaurante más costoso, donde la ex protagonista de novela las motivó para que pidieran los platos más caros. Sin embargo, cuando llegó la hora de pagar, Yina y Juliana fingieron ir al baño pero jamás volvieron, por lo que esta tuvo que ingeniárselas para cancelar la deuda.

También aprovechó la dinámica para referirse a la polémica que hubo en 2021 en Expobelleza, para aclarar que esta nueva invitación la va a aprovechar al máximo, dejando que sean sus productos los que hablen por ella, "porque mi marca es muy buena y los que la han porbado saben que es así". Añadió que su producto alizador es más costoso que el de Epa Colombia, porque su fórmula tiene mayores propiedades de cuidado, brillo y alizado.

Nada, ninguna de mis hermanas le ha dado nada porque ella se encuentra en Medellín y pues no estuvo con nosotros y como sabemos que se demora un poquito, pues yo la verdad no le he comprado nada pero esta semana me pongo en eso