Reacción de Jenn Muriel y otras influencers al cortarles la energía

En la jornada de este viernes 23 de septiembre, el nombre de reconocidas creadoras de contenido en Colombia se hicieron tendnecia en la plataforma de Instagram, luego de dar a conocer por medio de sus historias, que se habían quedado sin servicio de energía en sus apartamentos.

Desde luego, las tres lo dieron a conocer de manera muy distintia, pero despertando todas, muchas risas y comentarios por parte de sus millones de seguidores, que en comienzo, no entendieron bien lo que sucedía. La primera en anunciarlo fue la bella paisa Jenn Muriel, quien presumiendo su nuevo look y entre risas, le contó a sus fans sobre el corte.

"Se fue la pinche luz y yo pagué los serivicios, ay nooo y yo no he bajado a comer, no me gusta, me da miedo...aaayy no, me asusto (le dijo a uno de sus perritos)", dijo la bella mujer un poco nerviosa por la oscuridad en su apartamento.