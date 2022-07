El coqueteo de Aida Victoria y Mariam Obregón que encendió las redes

En las últimas horas los nombres de las creadoras de contenido Aida Victoria Merlano y Mariam Obregón se apoderaron de las tendencias digitales, tras protagonizar una serie de historias que dejaron atónitos a sus millones de fanáticos por la atracción que se percibe entre ellas.

Recordemos, que ambas han manifestado abiertamente sentir una inclinación por personas de su mismo sexo y en encuentros anteriores también han revelado que entre ellas, hay un coqueteo interesanto. Tanto, que la propia Mariam reveló en una dinámica de preguntas que si se había dado un beso con la barranquillera.

Tras varios meses de usencia pública, las influencers volvieron a reencontrarse y fieles a su estilo, dejaron mucho a la imaginación de sus fanáticos. Primero por el preámbulo que mostró la barranquillera en sus historias y después, por lo que registraron en sus redes.

"Me puse guapa por alguien muy especial", escribió Aida Victoria, quien historias después se mostró con atrevido outfit junto a la venezolana.

¿Hubo beso? el coqueto encuentro entre Aida Victoria y Mariam Obregón

Tras unos segundos de posar frente al espejo, las mujeres comenzaron a acercarse simulando que se iban a besar y cuando estaban justo a milímetros de hacerlo, taparon el plano, desatando múltiples reacciones de los internautas.

"No sé por qué tanto escándalo si siempre han dejado claro que se gustan", "Dios míos esas mujeres por separado me ponen mla ahora juntas, morí lentamente", "que espectáculo esas pintas", "divinas", "dudando de mi heterosexualidad en tres, dos, uno, jajajaja" y "solo están generando comentarios, si hubieran querido besarse lo hubiesen hecho públicamente, no escondiéndose", fueron algunos de los comentarios.

"Mi niña, tu y yo nos veríamos muy guapas y si confesamos cosas"...dijo Aida, a lo que Mariam reiteró diciendo "yo creo que una relación entre tu y yo sería algo épico"..."viste por qué nos celan tanto tus hombres me odian a mí como mis hombres te odiana ti", añadió Aida.

A esto, la venezolana remató diciendo que es evidente que entre las dos existe una atracción y que eso es lo que puede generar cierta incomodidad entre sus parejas y haters.

Camilo Pulgarín hizo fuerte revelación

La joven culminó sus historias de Instagram con una pregunta muy de su tipo para el también creador de contenido Camilom Pulgarín, a quien le interrogó sobre la persona más famosa con la que ha estado. Este sorprendió con su respuesta.

"No puedo decir pero ha hecho varios éxitos internacionales", respondió el joven entre risas, dejando pensativos a los presentes.

