La Segura habría revelado los delicados motivos de su enemistad con su exmanager

Hace varios meses que la creadora de contenido Natalia segura, mejor conocida como 'La Segura' en redes sociales, se apoderó de los titulares nacionales, tras conocerse, que en pleno proceso clínico, había culminado su amistad con quien fue su mejor amiga y manager por muchos años.

Recordemos que se trata de Isabela León, quien además vivía con la influencer caleña y a quien ella consideraba su hermana de vida. Sin embargo, de manera sorpresiva y tajante, anunció públicamente hace un par de meses, que esa hermandad ya no existía y que la joven, ya no hacia parte de su equipo de trabajo ni de su vida.

“¿Dónde está tu hermana de vida y por qué no la has vuelto a mostrar?”, fue la duda que le plantearon a La Segura, a lo cual respondió: “Lo primero es que yo ya no tengo hermana de vida y lo segundo es que no la volverán a ver, así que no pregunten más por eso, por respeto a esa persona y a mí, así como por respeto a la intimidad de lo que algún día fue, según yo”.