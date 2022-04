Epa Colombia reveló la millonaria cifra que le dará a Andrea Valdiri en su boda

La empresaria Epa Colombia despejó varios interrogantes a sus fanáticos sobre la pronta boda de los influenciadores Andrea Valdiri y Felipe Saruma, a la cual está invitada.

Por medio de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas y allí la interrogaron al respecto.

Primero la cuestionaron sobre si era verdad dicha unión, pues algunos consideran que es una estrategia de marketing.

“No es molestando, es verdad, es en serio. Yo me siento súper feliz por ella, yo sé que ese día voy a llorar cuando coloquen la canción y le pongan el anillo, porque ella ha sufrido mucho con esos amores, le pagaron súper mal, pero después de tanto llegó el verdadero y eso es lo que vale” , expresó.

Asimismo, la interrogaron sobre con quién iría a la ceremonia y esta destacó que le permitieran ir acompañada por su nueva novia.

“¿Para qué te digo? Para que me sigas tratando mal, juzgando. Yo no me podía seguir engañando, entonces tienes que darme la oportunidad de conocer nuevos amores. Andrea pasó cinco y llegó el último, yo voy por el segundo jajaja”, señaló.