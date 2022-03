Epa Colombia mostró con emoción que cumplió otro de sus sueños

La empresaria de productos capilares Daneidy Barrera Rojas más conocida en redes sociales como Epa Colombia, se mostró bastante emocionada con sus millones de seguidores, al visitar a uno de los estilistas más famosos y sonados de Colombia.

Según relató la bogotana, llevaba tiempo asistiendo a su peluquería con el único propósito de ser atendida por él y poderse sacar una foto a su lado. Hoy, después de mucho tiempo, uno de sus anhelos más grandes se hizo realidad.

Es algo increíble llegar a tus manos cuando te vi por primera vez temblaba sentía nervios no podía hablar. Me acuerdo que ese día no pudimos tomarnos la foto y me fui algo triste, me dijiste "espero no sea la primera vez, espero verla pronto", siempre volvía con la ilusión de saludarte y tomarme la foto no estabas o tal vez tenías muchos turnos, expresó la empresaria.