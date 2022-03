Epa Colombia le pide a J Balvin que grabe un video musical en su pethouse

La empresaria Epa Colombia sorprendió a sus millones de fanáticos al pedirles ayuda para que el cantante J Balvin acepte su propuesta de grabar un video musical en su pethouse.

Por medio de sus historias en su cuenta empresarial de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven reveló que desea que el paisa haga la grabación de uno de sus videos en su nueva y lujosa casa.

“Necesito que me hagas un favor, que le escribas a J Balvin que si puede grabar una canción en mi pethouse y yo le doy todos los créditos y si tú me ayudas, al que me responda, te regalo la keratina”, expresó emocionada desde su apartamento.

Además, aprovechó para dar detalles de cómo va la remodelación de nueva vivienda, detallando la avanzada tecnología que le está instalando.

“Yo digo Alexa prenda la cocina y se prende, le digo Alexa ponga música y la pone”, mencionó.

Posteriormente reveló un video en el que mostró parte de su pethouse.

“Todas las maderas, los acabados, se parecen al tuyo. Me inspiré en ti que quiero que grabes en mi pethouse. Quiero que visites lo que logré con tanto esfuerzo, toda la honra y gloria sea para Dios”, le escribió.

Además, hizo un llamado también para otros artistas sobre si desean grabar en su propiedad, ella se las prestará con gusto.

Por ahora, la joven continúa trabajando en su emprendimiento y disfrutando de su relación con la joven Karol Samantha.

