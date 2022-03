Tras varios rumores, Diana Celis aseguró que está soltera

Diana Celis recientemente despejó varias dudas a quienes la siguen luego de que se despertaran algunos rumores que estaban indicando que la deportista podría estar sosteniendo una nueva relación sentimental tras haber terminado con la empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de Instagram, en las que Celis decidió aparecer frente al lente de la cámara con un atuendo con el que dejó ver sus mejores ángulos, pero aparte de presumir de su físico, también se refirió a su corazón.

Es importante destacar que, Celis en días anteriores había compartido un video desde su TikTok, en el que apareció con una compañera de fútbol y por haber “coqueteado” con ella para el corto clip, muchos llegaron a pensar que Diana le habría dado una segunda oportunidad al amor.

Por lo cual, la famosa no dudó un solo segundo en pronunciarse y asegurar que aún está sanando varios aspectos de su vida y que se encontraba soltera.

“Quiero contarles que estoy soltera, que no tengo absolutamente a nadie y que no me interesa estar con nadie… Que suba contenido a mis redes sociales eso no significa que tenga ya otra persona, que tenga novia, que tenga…”, fue parte de su discurso.