Elizabeth Loaiza recreó receta de MasterChef Celebrity para sorprender a su pareja

La modelo Elizabeth Loaiza es bastante sonado por estos días en las redes sociales y medios de comunicación por su adelantado embarazo, el cual está a pocos días de dar a luz a su segunda hija, por eso sus redes sociales por estos días han estado plagadas de contenido acerca de su embarazo, muestra de ellos han sido las recientes fotografías en las que posó de forma sensual con su prometido el empresario Juan Pablo Benavides.

La caleña siempre se ha mostrado a través de su contenido en redes sociales como una mujer dedicada a su prometido, a su hija y a su embarazo, pues dentro de su contenido en redes se destacan las fotos de sus viajes en familia, el ejercició junto a su pareja y la etapa de embarazo.

No dejes de leer: Elizabeth Loaiza posó junto a su prometido en una tina

MasterChef Celebrity ha puesto a experimentar a Elizabeth Loaiza

La también empresaria compartió a través de sus historias de Instagram que tenía un problema con una producción del Canal RCN, MasterChef Celebrity, pues la modelo expresó que desde que el reality está al aire su esposo es fan número uno del programa, y por eso en repetidas ocasiones le ha pedido el favor que repita algunos platos mostrados en pantalla.

Pues muestra de ello fue el más reciente capítulo del reality en donde los cocineros tuvieron que enfrentarse a un reto de caja misteriosa donde el principal ingrediente era el huevo, pero debían hacer diferentes recetas con él, por eso a cada uno de los participantes encontró dentro de la caja la receta que debían hacer, Tatán encontró huevos benedictinos, Ramiro tarta de desayuno inglés, Isabella huevo escocés con salsa de tomate casera, Cristina Omurice, Corozo huevos nube con tocineta crispy y espinaca, Chicho huevos divorciados, Estiwar G. Shatshuka con pan plano y Carlos tortilla española.

Pues Juan Pablo, esposo de Elizabeth, decidió pedirte tras ver el capítulo que por favor le hiciera unos huevos benedictinos, los cuales se caracterizan por tener dentro de sus ingredientes: "tocineta, salsa holandesa, cebollino picado, aguacate, muffins, sal y zumo de limón.

Los huevos benedictinos que preparó Elizabeth Loaiza

Elizabeth al comienzó pensó que no iba a poder hacer la famosa receta, pues nunca antés la había preparado, pero que sin embargo decidió arriesgarse a prepararlos para sorprender el antojo de su esposo.

Hoy me levanté a aprender, pues yo no sabía cómo se hacía esa vaina.

La actriz contó que mientras estuvo preparando los huevos su pareja estuvo molestandola, pues él pensaba que no iba a poder hacerlos, pues hasta le expresó en un momento que "no se pusieran a inventar", pero Elizabeth no le paró bolas y decidió seguir adelante con su receta, con la cual a la final Juan Pablo se llevó una gran sorpresa, pues la modelo logró hacer la receta al pie de la letra.

Te puede interesar: Elizabeth Loaiza posó sin filtros para mostrar su avanzando embarazo

Síguenos en Google News