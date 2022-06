Dani Duke se muestra emocionada por viaje a Europa y ver a La Liendra

En su cuenta de Instagram con más de 4 millones 100 mil seguidores, la influencer colombiana, Daniela Duque, les expresó a sus fans la emoción que siente por el viaje que tiene este lunes 6 de junio a pasar el verano y a reencontrarse con su novio, el también creador de contenido conocido como La Liendra.

Esta bella influenciadora, quien recientemente les respondió a los internautas que critican su cuerpo, les contó a sus seguidores que se vienen unas vacaciones llenar de sol, amor y amigos.

“Es hoy, es hoy, es hoy, nos vamos para un verano en Europa oh, oh, oh. Y adivinen a quién voy a ir a ver. Adivinaste, a mi príncipe azul […] yo amanezco extremadamente feliz, o sea llevamos planeando este viaje hace mucho tiempo, tengo que revisar que me lleve bien el pasaporte, que no vaya a llevarme el pasaporte viaje como la vez pasada, me pasó, caso de la vida real” explicó la influencer.