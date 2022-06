Dani Duke pidió ayuda a sus seguidores para educar a sus perros

Dani Duke, reconocida en las redes sociales por su llamativo contenido digital sobre maquillaje y cuidados de la piel, reapareció en redes sociales para desahogarse con sus seguidores sobre el mal comportamiento que han tenido sus mascotas en los últimos meses.

La joven se mostró bastante decepcionada de la actitud que sus perritos han adoptado a lo largo de las semanas, pues a pesar del castigo, que, según relata la joven, consiste en encerrarlos en uno de sus baños con la luz apagado durante un par de horas, no parece estar dando resultados.

De hecho, intentó aplicar este mismo castigo con Scooby, la mascota de La Liendra, quien actualmente se encuentra fuera del país. Razón por la cual, el canino se encuentra bajo cuidado de Dani.

“Les voy a contar una historia, Scooby tiene un vicio y es que tumba la basura de la cocina y vuelve todo nada buscando comida o yo no sé qué y vuelve la cocina nada, porque obviamente yo tengo dos basuras: las orgánicos y no orgánicos, y todo lo tira, lo revuelca… O sea, al borde. Entonces, lo metí en el baño castigado. Yo no soy capaz de pegarle, porque me da… A parte que Scooby es grande, es bien bravo, lo metí en el baño. Allá está encerrado castigado”, comienza relatando la joven mientras graba la puerta del lugar en el que se encuentra el canino.

De hecho, la joven acusa a una de sus mascotas, quien se encuentra en una esquina observándola, de ser cómplice de su hermano perruno.

Dani Duke manifiesta que no es la primera vez que Scooby hace algo así y que al parecer el castigo no parece hacer efecto en él, porque continúa con el mismo comportamiento. Por esta razón, la joven decide acudir a sus seguidores para que la aconsejen y la orienten sobre diferentes formas para reprender a sus mascotas sin recurrir a la violencia.

“No es la primera vez que él hace eso, él ya lleva haciéndolo mucho tiempo. O sea que a él no le importa que lo castigue. Necesito que ustedes, si alguien sabe cómo educar acá perros, necesito que me den consejos de cómo hacer para que me hagan caso, porque estos perros a mí no me hacen caso”, continúa relatando.