‘Nada es para siempre’: Andy Rivera tras conocerse ruptura con Lina Tejeiro

Hace menos de un mes, la actriz Lina Tejeiro reveló a sus seguidores algo que ellos ya presentían pero que no se había confirmado. Duró varios meses, hasta marzo del 2022, intentando volver y resolver las situaciones con su expareja, el cantante Andy Rivera.

Sin embargo, Lina también confirmó que simplemente no lograron sanar las heridas para estar juntos nuevamente y que ya pasó esa página. Desde ese momento, fueron varias las pruebas que los internautas encontraron y que darían cuenta de una nueva relación amorosa en la vida de Lina Tejeiro.

No obstante, no fue sino hasta hace dos días que Juan Duque, influencer y cantante paisa, y la bellísima Lina confirmaron su relación, algo que estalló las redes con memes y comentarios de todo tipo.

Ahora, este domingo 10 de julio, Andy Rivera, el exnovio más conocido de Lina, publicó un tuit que ha sido tomado como una respuesta a esta importante noticia de la farándula nacional.

Los comentarios que recibe Andy tienen varios matices. Son muchos los que creen que él no consigue superar a Lina y que debería dejarla ir para que sea feliz con su nuevo amor. Sin embargo, otros comentaron que Andy merecía una ‘mejor mujer’ que Lina y que pronto podrá encontrar su verdadero amor.

“Andy es como mi ex, a penas me ve siendo feliz le cae la rasquiñita y se cree filósofo en sus redes JAJAJAJAJAJA” escribió una de las internautas.

“Andy es el ex que no quiere nada con la vieja, pero cuando ella tiene alguien, aparece por arte de magia a desestabilizar con tuits y videos, Ay no!” comentó otra de las tuiteras.

“Suelta a Lina yaaaa ella sufrió mucho por ti si vieras los ojos de ella cuando estaba contigo a como la dejaste entonces nadie es para siempre cuando uno no lo cuida”.

“Andy se perdió más en el diluvio, esa mujer no es para ti, la tuya está en camino, dale tiempo al tiempo. los tiempos de Dios son perfectos, no lamentes lo inlamentable. esa no cambia ni A PALOOOO. Consíguete una paisa de tu zona, o una costeña juiciosa y echadas pa lante”.