¿No ha superado a Lina? Andy Rivera cuenta que hace tiempo no habla con nadie

En su cuenta de Twitter con más de 1 millón 100 mil seguidores, el cantante colombiano de música urbana conocido como Andy Rivera suele expresar los sentimientos que tiene a través de sus días.

El artista musical, quien recientemente reveló que está recibiendo ayuda psicológica, suele publicar tuits que muchos toman como indirectas hacia su expareja, Lina Tejeiro. Sin embargo, en esta oportunidad se mostró triste al revelar que no habla con nadie o que siente que no vale la pena hacerlo.

“Hace mucho tiempo no hablo con nadie, o no siento q valga la pena o la persona hacerlo [emoji de carita triste]” escribió el famoso colombiano.

Y es que esto se podría considerar una situación de despecho en la que el cantante no se ha dado la oportunidad de entablar una conversación con otra mujer que no sea Lina.

Desde que se supo de la ruptura de estos dos famosos y de la nueva relación sentimental de Lina Tejeiro con Juan Duque, han sido muchas las críticas que ha recibido Andy en sus tuits, pues muchos consideran que él es tóxico y no quiere dejar que Lina sea feliz con otra persona.

No obstante, en este tuit en cuestión también recibió mensajes de apoyo debido a que puede ser una situación relacionada con su salud mental.

“Eso es porque no ha llegado la persona q le de paz a tu alma o sus ojos te den tranquilidad o de pronto no has mirado los ojos adecuados, pero mientras pasa habla contigo mismo q eso te calma” respondió una de las internautas.