Luly Bossa enternece publicando video bailando con su hijo Angelo

La hermosa actriz colombiana, Luly Bossa, quien recientemente enamoró a sus fans luciendo su figura en un bikini rosado, tiene un hijo al que ha cuidado y querido bastante desde que nació y que tiene Distrofia Muscular de Duchenne y quien, por ende, no puede mover muchas partes de su cuerpo.

En su cuenta de Instagram con más de 560 mil seguidores, la famosa colombiana revela con sus fans cómo es la vida con su hijo y varios detalles de su relación con él. Ahora, en la tarde de este viernes 2 de septiembre, Luly reveló un nuevo video en el que se ve dichosa bailando con su hijo.

En la descripción del video, Bossa explicó la importancia que tiene para su vida este tipo de momentos que pasa con su hijo.

“Se fue completico. Hacía mucho que no bailábamos y no quiero que esto se pierda. Sin importar como me sienta o él se sienta quiero que bailemos, sin importar que afuera lo quieran perjudicar, hay que bailar. Esa es una decisión, mi respuesta sí o sí TIENE QUE SER MAS FUERTE QUE LA GUERRA, PORQUE ES DESDE EL AMOR. BONITO VIERNES. Canción #Jhonleggend #allshewannado” escribió la actriz.