Andy Rivera reveló que está recibiendo ayuda psicológica

El cantante de música urbana Andy Rivera compartió hace pocas horas por medio de sus redes sociales un extenso mensaje dedicado a sus seguidores, amigos, familiares y personas cercanas en el que les pedía perdón por no estar tan presente en sus vidas como lo suele hacer.

Además de esto, reveló la razón de su ausencia, pues el joven artista se encuentra recibiendo ayuda psicológica para poder continuar y retomar su vida como lo venía haciendo anteriormente.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de seis millones de seguidores, Andy Rivera publicó una serie de extensos mensajes en el que explicó a detalle todo lo que estaba pasando en estos momentos en su vida tanto profesional como personal.

“Lealtad, una palabra que no me gusta que me la digan, pero me gusta demostrarla a quien la merece y sentirla mucho por quien se la gana.

Mil disculpas a muchos amigos, colegas, familiares, compañeros de trabajo, mis fanáticos y personas que quiero y que no he podido atender como siempre en los mensaje y llamadas como siempre suelo hacer, lo que está sucediendo es que por el volumen de trabajo y cansancio últimamente no alcano a dar abasto con todo. Cantar, producir música, entrenar, ver a mi hija, dormir, viajar, administrar la marca, pensar en lo que viene, mi vida personas y, además…

Me siento un poquito triste pensando en que ustedes creen que los quiero ignorar o cosas así, o al momento que estoy viviendo está haciendo de mi lo que JAMÁS SERÉ. Un reggaetonero subido más.

Lo único que pasa es que no estoy alcanzando con tanto volumen de responsabilidades y sueños que quiero lograr al tiempo. Y voy cansado algo triste.

Entonces, buscando ser más responsable conmigo y el amor propio, estoy hace un largo tiempo, apoyándome en una gran psiquiatra y una psicóloga, que pronto les contaré quienes son, solo que estos procesos son dolorosos, sabrosos y largos. (Por supuesto también de la mano de DIOS, mi familia y amigos). Y ya verán que con amor y voluntad organizaré mejor mi tiempo, mi salud, mi descanso, mi trabajo y todo todito todo…

Entonces quería disculparme si no han visto mi mejor cara estos días que no ha sido el mejor ejemplo, pero ha sido más real, los ojos menos brillantes porque que también cuentan que el dolor existe y es real. PERO SE PUEDE SANAR y quiero que lo averigüemos.