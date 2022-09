Lina Tejeiro se vuelve ‘La reina de las abejas’ al ingresar en un apiario

En su cuenta de Youtube con más de 180 mil suscriptores, la reconocida y hermosa actriz y creadora de contenido colombiana, Lina Tejeiro, reveló su experiencia en una finca apícola en la que quiso aprender todo sobre las abejas.

La idea de la actriz, quien recientemente sorprendió a Juan Duque con un tierno regalo, de vivir esta interesante experiencia nació gracias a que pasó por una situación con un enjambre de abejas que pasó a descansar en su casa.

“Nos encontramos aquí en el patio de mi casa, más específicamente al lado de este pino. No sé si ustedes se acuerdan, los que me siguen en Instagram, que les mostré hace unos meses que, según yo, se me había hecho un panal de abejas y yo no sabía qué hacer, tenía muchos nervios y, gracias a sus comentarios y a muchos mensajes de ustedes yo me di cuenta de que estaba cometiendo un error cuando, en realidad, la naturaleza es demasiado perfecta y ella sabe exactamente qué hacer” contó la famosa antes de iniciar con su aventura.