Iván Lalinde habló del deterioro de la salud de su mamá debido al Alzheimer

Iván es uno de los famosos más queridos por los colombianos y, al mismo tiempo, uno de los más abiertos a sus seguidores, pues nunca ha ocultado la enfermedad de la que sufre su mamá y las complicaciones que ha tenido debido a ella.

Uno de los momentos que compartió en sus redes sociales, fue una visita que hizo a su mamá y en la que comentó haberla visto más afectada que antes y por lo que decidió hacer una reunión con sus tías para animarla.

“Aquí tengo a doña ‘Tere’, al lado, pero es que está muy desalentadita, miren… Se la pasa muy desalentadita, se la pasa durmiendo, con sueñito, la vitalidad se le ha ido, mucho […] Para eso, lo que hay que darle, como ustedes me dicen en todos los mensajes, mucho amor. Hay que tener mucha paciencia y hay que entretenerla con la gente que quiere. Entonces, me he traído a las tías pa’ la casa…” explicó Iván en uno de los videos publicados en sus redes.