Agente de negocios de Andrea Valdiri aclara que la familia no tiene mánager

La familia Saruma Valdiri es, hoy en día una de las más seguidas y admiradas por los internautas en las redes sociales, pues se trata de dos creadores de contenido que han desarrollado todo un club de fans alrededor suyo.

Al ser dos figuras tan reconocidas entre el grupo que se cataloga como ‘influencers colombianos’, es claro que tienen todo un equipo de trabajadores tanto para su actividad en las redes sociales como para sus negocios y el manejo de su imagen pública tanto en las plataformas digitales como en los medios de comunicación.

Desde diseñadores, realizadores audiovisuales, editores, contadores y más empleados, los influencers han impulsado el contratar a varias personas para crear su equipo ideal de trabajo.

No obstante, se viralizó un video en las redes en el que el agente de negocios de la bailarina, conocido como Anchico, aclara que ni ella ni su esposo tienen mánager en este momento, por lo que él mismo confeso que es el único canal de comunicación con los famosos.

“Vengo a hablar de un temita que medio me tiene como un poquito incomodo. Es que me han escrito varias personas que si yo soy el mánager de Andrea, que si yo soy el mánager de Saru, o sea absolutamente todo. Me han escrito hasta que ‘ay usted no tiene nada que ver con Andrea que no sé qué’” inició contando el trabajador de la famosa familia.