Luisa W y Pipe Bueno revelan adelanto de cover de canción de Paulina Rubio

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló un adelanto del cover que hizo junto a su pareja, el artista Pipe Bueno, de la canción “El Último Adiós” de Paulina Rubio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores, la creadora de contenido reveló una parte del videoclip que realizaron, el cual grabaron en su restaurante Rancho MX.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en un cover juntos

En las imágenes se puede ver a la paisa luciendo un traje con detalles típicos mexicanos de color fucsia y dando un abrebocas de lo que podrán escuchar sus fanáticos.

Además, aprovechó para confesar que podrán descubrir el avance vocal que ha tenido y que logró plasmar en esta canción.

“Este próximo jueves a media noche es el lanzamiento de este cover que grabé junto con Pipe, gracias Georgy y Pipe Bueno, me llevaron a descubrir cosas nuevas en mi voz que jamás imaginé lograr, la disciplina y la preparación siempre traerán buenos resultados. LANZAMIENTO OFICIAL ESTE PRÓXIMO JUEVES 11:59 p.m”, escribió en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, sus seguidores, están a la espera de conocer pronto el video oficial completo y disfrutar de su talento.

“De eso se trata, de seguir creando y creyendo!", "Los mejores", "Te mereces eso y más", "genial", "Me muuuuuuuuuerooooooo", "Aaayyyy me encanta. YA NECESITABA ESCUCHARTE CANTAR HACE TIEMPO QUE NO LO HACÍA", "Se ve y se escucha súper bien! Muchos éxitos en todo lo que emprendan. Muy merecido!", "Espectacular", "Vamos vamos vamos", "Solo voy a decir WOWWWWWWW", "Esto esta fuego", "Divinaa", "Bendiciones querida Luu", "Eso es ser fuerte", "Son la mejor pareja", "Espero con todas las ganas este cover", fueron algunos de los mensajes que les dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, la famosa pareja ya había cantando junta en el más reciente lanzamiento musical de la creadora de contenido titulado “Vienes o Voy”, el cual estrenaron hace seis meses y cuyo videoclip suma más de 600 mil reproducciones en YouTube.

En dicha canción, los dos confesaron que allí plasmaron parte de sus historias de amor, en especial, sobre cómo comenzó su romance.

Por ahora, ambos siguen disfrutando de su relación, de sus pequeños, pues recordemos que tiene un pequeño de dos años de edad, Máximo, y Domenic, de quien Luisa tiene siete meses de gestación.

