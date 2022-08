¿Extraña la soltería? Así respondió Luisa Fernanda W a la duda de un seguidor

Luisa Fernanda W está viviendo por segunda vez la etapa de embarazo. La creadora de contenido y su pareja, Pipe Bueno, aguardan con ansias por la llega de Domenic, como se llamará su segundo hijo.

Fue el pasado mes de junio que la influencer antioqueña y el artista vallecaucano confirmaron el sexo de su heredero que llega a agrandar la familia al lado de Máximo, quien nació en octubre del 2020.

Justamente, la fecha de nacimiento de Domenic está presupuestada para los últimos meses del 2022, así que no sería extraño que la pareja tuviera que celebrar dos cumpleaños en el mismo mes o incluso con pocos días de diferencia.

Tras la celebración por el primer aniversario de Rancho MX, Luisa Fernanda sacó un tiempo para conversar con sus seguidores en Instagram y allí reveló que, efectivamente, su pequeño tendrá el tradicional Baby Shower.

Obvio que sí, a mi hijo no lo voy a blanquear… si al primero (Máximo) se le hizo Baby Shower al segundo también… si al primero todo se le compró nuevo, al segundo también… ambos por igual

Sobre esta segunda etapa de la dulce espera, La W ha hablado sin tapujos de los cambios que ha sentido en su vida y de cómo su estado de ánimo se ha visto muy afectado.

En cuanto a lo físico, la pareja del artista de música popular, manifestó que estar sin extensiones podría ser un capricho del embarazo, pues, adicional a ello, también ha optado por quitarse las uñas en acrílico.

En la charla con sus fans, Luisa Fernanda W abordó otro tema que genera curiosidad entre los cibernautas y que está ligado con su vida sentimental. La paisa fue consultada sobre su extraña la soltería.

No, me siento muy feliz viviendo mi presente. Soy una persona que vive el aquí y el ahora, y no estoy mirando al pasado para nada. Al pasado uno lo mira para aprender, pero siempre hay que mirar hacia adelante