Luisa Fernanda W opinó tras polémico video sobre clasismo en “pobres” y “ricos”

La mentora Claudia Millán compartió un video donde se refirió que los “pobres” son las personas más clasistas.

Ahora te pregunto ¿cuántas veces has mirado un rico que critica o menosprecia? y es que hoy en día es súper fácil criticar a los ricos porque la gente que critica o menosprecia no tiene las agallas de hacer lo que los ricos han hecho” , agregó en la grabación.

La mujer logró varias reacciones de los usuarios, donde en su mayoría no la apoyaron.

“Decirles "pobres" ya es clasismo”, “Supe que sería una tontería cuando su fuente fue Wikipedia”, “JAJAJAJAJAJA WEY desde que consulto en wikipedia supe que será un chiste”, “el pobre es pobre porque quiere” casi casi lo dices así”, ““No tiene las agallas ni el coraje de hacer lo que los ricos han hecho”. No tienen la misma posibilidad ni las mismas oportunidades que un rico tiene”, “Es broma ¿no?”, “¿Alguien quiere pensar en los ricos?”, “Mi compa la menos clasista”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Dicho video fue reposteado por la influenciadora Luisa Fernanda W en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 17 millones de seguidores.

Allí abrió el debate con sus fanáticos sobre qué opinaban al respecto y ella aprovechó para expresar su pensamiento sobre las palabras de la mujer aclarando que respetaba completamente “la opinión de la chica”.

“Para mí clasificar a una persona como "pobre" ya me parece horrible, siento que es un calificativo muy feo y cero empático. También pienso que esto es muy relativo, he conocido personas con mucho dinero extremadamente clasistas, pero al tiempo también he conocido personas con bajos recursos súper clasistas también, en resumidas, he conocido ricos humildes y pobres engreídos, entonces a mi manera de ver esto depende de cada persona, este tipo de cosas para mí se ven tanto en "ricos" como "pobres". En lo personal me parece muy triste cualquier tipo de discriminación, discriminar es una de las cosas más bajas que puede hacer un ser humano”, escribió en una historia.