Luisa W descrestó al presumir su pancita con prendas en transparencia

Durante este fin de semana, el nombre de la empresaria y creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W se apoderó de las tendencias digitales tras celebrarse el primer aniversario de su lujoso restaurante a las afueras de Bogotá: Rancho MX.

Por ello, para homenajear su aniversario, hizo un evento por todo lo alto junto a su esposo y socio Pipe Bueno, donde contaron con la presencia no solo de reconocidos cantantes, actores, actrices y modelos, sino también de empresarios de renombre, sus amigos y familiares más cercanos y desde luego, los medios de comunicación.

Allí, no solo llamaron la atención estas celebridades y los lujos que se ofrecieron en el marco del evento, sino también la propia Luisa Fernanda W, quien como toda buena anfitriona, resaltó con su sensual e imponente outfit, con el que dejó al descubierto total su barriguita, dándole el protagonismo total a su bebé Domenic, quien ya superó los 7 meses de gestación.

"Llevo 7 meses dándote todo mi amor Domenic", fueron las palabras con las que la también cantante describió su publicación.

Así reaccionaron los internautas al outfit de Luisa Fernanda W

Fue cuestión de horas para que la publicación de Luisa acumulara miles de "me gusta" y albergara múltiples comentarios, que en su mayoría, elogiaban lo guapa y empoderada que se veía con ese look y prendas.

"Hermosa mi bb", "Que hermosa Dios", "Domenic te esperamos", "bella", "amo ver esa pancita libre", "Me muero de amor con ustedes @luisafernandaw, no vemos la hora de que nazca ese príncipe", "Esa barriguita perfecta y tu no se diga preciosa siempre", "Pasada de hermosa", "Radiante", "Amamos los looks con pancita afuera", "Espectacular ni embarazada dejas de ser hermosa y sexy", "Divina!!!!! Increíble" y "Perfecta nuestra Lu", fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo y como suele suceder en estos casos, también hubo una minoría que no tuvo mucha empatía con la ropa que uso Luisa y la invitaron a "reflexionar" sobre la manera en que se viste, cuando viene su segundo bebé a bordo.

"Ella es muy bella y nadie se lo quita, pero no le veo la necesidad a querer mostrar todo como si fuera una adolescente cuando ya pasó ese momento y además espera su segundo bebé", "ella hermosa y el look me encanta, pero creo que esa ropa no le va, ya está muy avanzado su embarazo", "así no estuviera embarazada, creo que esas prendas tan reveladoras arrimba y abajo no se le ven tan bien a una dama" y "me gusta más cuando opta por look naturales o tiernos".

