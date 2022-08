Luisa Fernanda W mostró la habitación que tendrá su hijo Domenic

Luisa Fernanda W cuenta los días para la llegada al mundo de Domenic, su segundo hijo, fruto de su relación con Pipe Bueno.

El nacimiento del pequeño podría darse en octubre, mes en que también cumple años Máximo, el hijo mayor de la influenciadora y el artista de música popular.

De esta manera, no sería descabellado pensar que Pipe y Luisa W tendrían que celebrar dos cumpleaños el mismo mes y con pocos días de diferencia.

En definitiva, mientras nace la nueva bendición, La W alista todo para recibirlo y acogerlo de la mejor manera; al respecto, la mujer contó cómo la ha ido con la habitación que ocupará el nuevo heredero.

La creadora digital contó que por la experiencia que le quedó de Máximo no utilizará un cuarto independiente para Domenic; explicó que no lo ve necesario ni útil, pues prefiere adecuar un espacio en su habitación, así está más pendiente de él.

Los cuartos de los bebés me parecen divinos… pero con la experiencia de mi primer hijo, me quedó que un cuarto para el bebé recién nacido no es necesario. Por el tema de la lactancia yo le tenía el colecho a Máximo en mi cuarto, se me hacía más cómodo…