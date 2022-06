Yina Calderón le sugiere a Dani Duke que se arregle las prótesis

Pese a los inconvenientes que ha tenido en sus redes sociales, Yina Calderón ha intentado hablar a través de ellas sobre diferentes temas incluyendo los chismes de la semana relacionados a los influenciadores, incluyendo a Yeferson Cossio, Epa Colombia, Dani Duke y Lina Tejeiro.

La influenciadora cuestionó el tipo de publicidad que Yeferson Cossio hizo para promocionar los productos de Epa Colombia, asegurando que con ella podría causarle una quiebra, además insinuó que la empresa de Daneidy, podría tener problemas económicos.

Sin embargo, en la misma ronda de preguntas, Yina habló sobre su relación con Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, asegurando que ya sabe que ella no va a ser su amiga, pero que no le tiene rabia a ella, ni a ningún otro influenciador.

“En cuanto a Epa Colombia les juro que, si no va a ser mi amiga, porque, vuelvo y lo repito no, pero yo ya no le tengo rabia, no, no, nenes, ya me pasó esa etapa yo creo que a ninguno ya”, dijo Yina Calderón.