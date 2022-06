Yeferson Cossio hizo “publicidad de la venganza” a Epa Colombia: Yina Calderón

Hace algunos días Yeferson Cossio realizó una publicación en sus redes sociales, promocionando los productos que vende Epa Colombia, sin embargo, dicha publicación generó debate ya que algunos internautas comenzaron a decir en las redes que supuestamente, la empresa de Daneidy está en quiebra, razón por la que tuvo que pagarle publicidad a Cossio.

Durante la semana Epa Colombia aclaró que su empresa no está en quiebra, sin embargo, los rumores continuaron y ahora la que salió a hablar del tema fue Yina Calderón, quien a través de sus redes sociales dio su punto de vista sobre diferentes chismes de la semana, incluyendo la publicidad que Yeferson Cossio le hizo a Epa Colombia.

La influenciadora aseguró que la mayoría de productos que promociona Cossio en sus redes sociales no son porque sean buenos o porque a él le gusten, sino porque le pagan mucho dinero, por eso lo cuestionó la calidad de la publicidad que le hizo a Epa Colombia, teniendo en cuenta el alto precio que él cobra.

“No me parece que Cossio, con nombre propio, Yeferson Cossio, que cobra tan caro por una publicidad, porque la mayoría de productos que promociona no es porque sean buenos o porque a él le gustan, sino porque le pagan mucho dinero, le haga una publicidad tan mala”, aseguro Yina.

Más adelante Yina insinuó que la empresa de Epa Colombia tendría problemas económicos y que la publicidad que hizo Yeferson Cossio, la pondría aún más abajo, afirmando que lo que él hizo fue una “publicidad de la venganza” y que, si una empresa quiere quebrar, que lo que pueden hacer es pagarle una pauta a ese influenciador.

“En vez de ayudarle en la keratina de la pobre, que está bien así (abajo), antes se la pone más así (más abajo) no nenes, eso es lo que a mí me parece que no está bien, pues lo seres humanos cometemos errores, todos, pero esa publicidad, eso se llama la publicidad de la venganza, si ustedes quieren que su empresa quiebre, páguenle publicidad a Yeferson Cossio”, dijo Yina Calderón en sus historias.