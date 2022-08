Yina Calderón responde a quienes le dijeron que copió su look de Karol G

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la creadora de contenido y Dj colombiana Yina Calderón contestó a los comentarios de la publicación en la que da a conocer su nuevo color de peluca

Y es que la Dj de guaracha, quien recientemente anunció que lanzará la primera casa de ‘barbie’ en Colombia, ahora usa un color de peluca entre verde y azul claro muy parecido al de Karol antes de que la paisa se cambiara el look.

El color se ve mucho más azul en el video que publicó para anunciar el cambio, pues en las historias que publica después sí se ve más verde que es como ella quería que se viera.

En vista de que muchos de los comentarios la comparaban con la Bichota y, además, la acusaban de haberse copiado, Yina prefirió contestar:

“Este color a mí siempre me encantó, pero lo tenía Karol G. Yo no me voy a poner un color que tenga otra persona. Mi amor, si yo termino con mi novio y se lo cuadra otra mujer, bien por ella, ya no es mi novio, es mi exnovio, o sea otra lo puede tener, que le haga. Este color ella ya no lo tiene, ahora ella es pelirroja. Entonces por lo tanto yo puedo tener ahora este color. Por eso lo escogí, siempre lo quise tener, por respeto no lo tenía, pero ahora nenes, es mío” expresó la influencer.