La Liendra no se va a comprar la camioneta de 500 millones y dio las razones

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 300 mil seguidores, el creador de contenido paisa conocido como La Liendra confesó con sus fans que ‘se echó para atrás’ en un deseo que tenía que era comprar una camioneta de marca Mercedes Benz y que cuesta 500 millones de pesos.

Y es que La Liendra, quien recientemente contó por qué no ha estado con Andy Rivera en su difícil proceso, explicó las razones por las cuales decidió no gastar tanto dinero en una camioneta.

“Liendritas, recuerdan que esta semana fuimos a ver una camioneta Mercedes que cuesta 500 millones de pesos que yo me quiero comprar? Pues ya tomé la decisión y es que no me la voy a comprar. No, primero siento que es mucha palta para un carro y prefiero invertirla en otra cosa. Segundo, ¿Por qué tengo que comprarme un carro caro? ¿Por qué?, o sea ¿Porque me está yendo bien?, ¿Pa que la gente vea que tengo plata? ¿Y el carro vuela a diferencia de otros? No, entonces dije: ‘no, si está de moda gastarse mucha plata en un carro o tener un carro último modelo, pues yo quiero salirme de esa moda’” explicó el creador digital.

Y es que La Liendra recordó que, cuando no tenía tanto dinero, él soñaba con comprarse un carro de tan sólo 5 millones de pesos, pues se ganaba 600 mil pesos mensuales.

“Y me puse a preguntarme cuál fue el primer carrito que yo pensé que me iba a comprar cuando yo no era la liendra, cuando no tenía nada de plata, cuando trabajaba en una empresa. Y me acuerdo de que yo quería un carro de cinco millones de pesos porque era pal que me alcanzaba… cogí plata y me olvidé de ese carro, compré otro.

También dijo que quería devolverse para cumplirle el sueño a ese niño de 14 años que, cuando se volvió famoso, se olvidó de esos primeros sueños.

“Entonces ¿Saben qué quiero? Liendritas quiero comprarme el carro que yo soñaba comprarme cuando trabajaba en una empresa, cuando me ganaba 600 mil pesos mensuales. Yo decía: ‘uy voy a ahorrar, este sueldo lo tengo que ahorrar 12 meses y me lo compro porque yo recuerdo que ese carrito valía 5 millones de pesos, ahorita no sé cuánto vale, pero cogí dinero y obviamente cuando uno coje dinero se olvida de sus primeros sueños o los cumple, pero a un nivel más alto, entonces ¿Sabes qué? Quiero devolverme […] quiero cumplir ese sueño que ese niño de 14 años cuando trabajaba quería”.

