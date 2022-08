Greeicy da interesante truco para que se marque el abdomen en las fotos

La actriz, cantante y modelo colombiana, Greeicy Rendón, quien recientemente recordó su embarazo con foto inédita en redes, publicó un divertido video en las redes sociales en el que, según ella, da un truco para marcar el abdomen en las fotos.

Se trata de un video tipo reel publicado en su cuenta de Instagram con más de 21 millones de seguidores y en el que imita un audio viral de las plataformas digitales. Resulta ser una pieza jocosa porque, en realidad no dan un truco rápido para lograr ver el abdomen marcado en las fotos, sino que es más bien un consejo a largo plazo.

En la descripción de su video, Greeicy reafirma que es un consejo, pues escribió: “Hágale pues [emoji de candela]”

En el video, como suele suceder siempre, Greeicy se ve divina con un top blanco y una pantaloneta del mismo color.

El video fue publicado hace menos de tres horas y ya cuenta con más de 360 mil likes y 2.600 comentarios en los que sus admiradores confesaron haber caído en su trampa y se mostraron felices con las ocurrencias de la caleña.

“HAHAHA yo pensé que de verdad era un truco y yo como que oh y cuál será?” escribió una de sus fans.

“Eso y comer bien cosa que nadie hace... todo el mundo entrena y come horrible”.

“@alexiyuli yo doy la media vuelta y me voy al gym pero no veo así me falta colocar el pie igual... debe ser por eso”.