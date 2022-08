Yina Calderón lanzará la primera casa de "Barbie" en Colombia

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en las últimas horas a sus millones de fanáticos al mostrar detalles de la casa donde llevará a cabo su nuevo gran proyecto, donde juntará dos de sus pasiones favoritas: su amor por las Barbies y su crecimiento empresarial.

Puede ser de tu interés: Yina Calderón sobre los problemas de Yeferson Cossio y Andy Rivera

Para ello, construyó un espacio, que según ella es el primero en Colombia, donde las niñas, fanáticas a esta muñeca y todo el que quiera conocer sobre el mundo "Barbie" podrá ir a disfrutar y recorrer los diferentes espacios que ya están en cosntrucción.

Se trata de una casa con temática Barbie la cual estará ubicada en la ciduad de Bogotá, la cual al parecer tendrá fines turísticos para que las personas amantes al mundo rosa y cultura de Barbie puedan evocar su infancia y disfrutar de los espacios y planes que se ofrecerán allí.

Estoy aquí en mi primer apartamento temático de Barbie en Colombia, no sé si en Latinoamérica, lo voy a investigar, pero mi amor me está quedando, mi amor me está quedando brutaaaal, le había creado el Instagram pero me lo bajaron, pero no importa por aquí les voy a estar mostrando todo.

Sus palabras no quedaron ahí y dejó claro que para ella es un honor crear un espacio donde las niñas, niños, señoras, todo aquel que sea amante a esta cultura pueda ir a disfrutar de un día familia en sus bellas instalaciones.

Te puede interesar: Yina Calderón presumió la peluca que compró en casi tres millones de pesos

Yina Calderón también dio detalles sobre su cambio de look

La ahora dj también aprovechó sus historias de Instagram para revelar por qué no ha cambiado el look como lo había prometido en días anteriores y es, porque al parecer, quiere sorprender con un tono particular y que otras famosas no tengan o hayan tenido.

"Hola, niñas cómo están, hola chicas, estas son unas historias dirigidas para contarles que no me he cambiado todavía mi tono de pelo, les tengo una sorpresa, lo que pasa es que con Josue, con la Josue, estamos viendo qué tono de cabello usao una temporadita, lo que pasa es que en mi peluca oficial, no quieor un color que tengas otras, ustedes saben que yo no soy así, entonces mañana les voy a dar una sorpresa", aseguró Calderón.

No te pierdas: Yina Calderón anunció nueva intervención y cierre de su cuenta