Presumiendo su cuerpo, Yina Calderón pide a Elon Musk comprar Instagram

La DJ y empresaria Yina Calderón presumió este jueves su cuerpo frente al espejo y con poca ropa de color negro en un corto video publicado en la red social Instagram. Además, aprovechó para referirse a la reciente compra de Twitter por parte del empresario estadounidense Elon Musk y hasta para hacerle una curiosa petición.

A pesar de que confirmó que una de sus cuentas en Instagram fue inhabilitada y es la quinta vez que pasa por esta situación, Yina Calderón mostró actitud positiva e incluso algo de humor ante lo ocurrido en una publicación que acompañó con la más reciente canción de Karol G, titulada Provenza.

"Hoy ando motivada, feliz, con ganas de salir adelante sabiendo que tengo los mejores seguidores del mundo mundial. (...) Sigamos que aún queda mucho camino que recorrer, ¿sí o qué bebés? No todo es una página, ¿o antes qué hacían sin páginas? Pues trabajar, seguir haciéndole, ni modos bebés", escribió la DJ.

Yina Calderón concluyó que "creo que Instagram debería tener consideración conmigo. Ojalá Elon Musk, el hombre más rico del mundo que por cierto vi que compró Twitter, debería comprar Instagram y hacer algo con las normas de la comunidad porque están muy muy cansones".

Aunque muchos aprovecharon la sección de los comentarios para criticar a la también empresaria, otros le reafirmaron su apoyo e incluso elogiaron su apariencia: "te ves muy linda. Te admiro demasiado a pesar de lo que hablan" y "eres bella y exitosa" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Yina Calderón.

Luego de que la DJ y empresaria anunciara que una vez más le inhabilitaron su cuenta de Instagram, algunos de sus seguidores le escribieron ofreciéndole regalarle perfiles en esa red social para que siga publicando contenido, según confirmó ella misma.

“Quería agradecerle a tanta gente linda, imagínate que algunos de ustedes me están escribiendo dizque: Yina si quieres yo te regalo mi Instagram. Lindos, o sea, tan lindos de verdad. No se preocupen que ya nos pararemos (…) así que no pasa nada, pero yo quería agradecerles", aseguró Yina Calderón.