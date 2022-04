Ladrón que robó a Junior le habría pedido trabajo a Yina Calderón, según Merly Ome

Luego de que el pasado lunes la influenciadora Yina Calderón y su gran amigo Junior Florez denunciaran públicamente que habían sido víctimas de robo a plena luz del día y que necesitaban de la ayuda de sus seguidores para dar con el paradero del responsable, la madre de la empresaria reveló una divertida anécdota relacionada a lo sucedido.

A través de sus historias de Instagram Merly Ome, madre de Yina, quiso compartir la divertida anécdota que surgió a raíz de este robo, y es que gracias a la presión de las redes sociales y a los datos que habían logrado recolectar sobre la persona que los habría robado, horas más tarde la pareja de creadores de contenido lograron recuperar el celular.

De hecho, fue Yina quien anunció que el dispositivo móvil ya se encontraba en manos de Junior y que, para cumplir su palabra, borró todos los videos con la información del ladrón.

“Les cuento que apareció el celular de Junior, la persona que se lo robó nos escribió esta mañana que ya no lo hacía llegar y que borráramos las historias y como yo tengo palabra lo voy a hacer. Ya está el celular acá, Junior muéstrelo”.

Además, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a las personas que se dedican a hacerle daño a las personas al robarle sus pertenencias, las cuales cada quien adquiere con esfuerzo.

“Una recomendación para ustedes los chicos dueños de lo ajeno, muchachos miren, en la vida se puede trabajar de muchísimas maneras. Es mejor que pidan, pero no le quiten las cosas a personas que trabajan y que les toca duro para conseguir las cositas. De verdad. Arriba hay un Dios que todo lo ve y es mejor actuar bien. Y segundo, no se busquen una muerte pendeja. Va les pasa algo, van les pueden dar un tiro. Uno no sabe con quién se encuentra. Van los boletean, entonces tengan cuidado”.