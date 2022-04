Seguidora de Yina Calderón se ofreció a regalarle su cuenta de Instagram

Luego de que la empresaria Yina Calderón reportara una vez más que su cuenta principal de Instagram había sido inhabilitada por quinta vez, varios de sus seguidores, amigos y familiares le mostraron su apoyo, e incluso alguno de ellos se ofrecieron a regalarle sus respectivas cuentas de esta red social.

Y es que el pasado miércoles la empresaria despertó con la mala noticia de que su cuenta principal había sido inhabilitada, pero a diferencia de las primeras ocasiones, la cantante de guaracha se mostró bastante calmada.

A través de las historias de la cuenta de Instagram de su empresa y las redes sociales de sus familiares, Yina informó a sus seguidores de lo sucedido, pero dejó claro que esta situación no la iba a afectar y que buscaría la forma de levantarse nuevamente.

De hecho, La creadora de contenido aseguró que se iría a otra plataforma digital, tal vez twitter, en donde las restricciones son realmente pocas, ya que evidentemente en Instagram este tipo de situaciones se seguirían presentado sin razón alguna.

“Creánme que estoy muy tranquila, mientras que busco una solución miro qué se puede hacer, no creo que se pueda recuperar, ya estoy acostumbrada. Pero me voy para otra plataforma, porque yo no voy a dejar de ser quien soy, jamás. Y como les digo, mi comunidad es (muy grande). Vamos a buscar soluciones, ya estoy tranquila”, manifestó la creadora de contenido en aquella ocasión.

Tras varias horas de haber dado la triste noticia a sus seguidores, Yina Calderón apareció nuevamente para agradecerles por su apoyo, en especial a aquella seguidora que se había ofrecido a regalarle su cuenta de Instagram.

“Quería agradecerle a tanta gente linda, imagínate que algunos de ustedes me están escribiendo disque: Yina si quieres yo te regalo mi Instagram. Lindos, o sea, tan lindos de verdad. No se preocupen que ya nos pararemos (…) así que no pasa nada, pero yo quería agradecerles. De verdad que los seguidores son lo máximo. Yo creo que es a los únicos que yo les rindo pleitesía, al resto (nada). Gracias. Una señora disque, Yina si quieres, tenía como mil seguidores, yo tan linda, tan linda señora, no se preocupe que relax, ya pasará”.