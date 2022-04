Yina Calderón denunció que su cuenta de Instagram fue cerrada por quinta vez

La empresaria Yina Calderón despertó esta mañana del miércoles con la mala noticia de que su cuenta principal había sido inhabilitada por quinta vez. Sin embargo, y a diferencia de las primeras ocasiones, la influenciadora se mostró bastante calmada.

Y es que la primera vez que esto ocurrió, Yina se dejó ver bastante afectada, a tal punto de no querer de su casa y solo levantarse para sumergirse en las bebidas alcohólicas y la fiesta, situación que terminó llevándola a tener un grave problema de alcoholismo que al día de hoy ha ido superando poco a poco.

En esta ocasión, a través de las historias de la cuenta de Instagram de su empresa y las redes sociales de su hermana y madre, Yina informó a sus seguidores de lo sucedido, pero dejó claro que esta situación no la iba a afectar y que buscaría la forma de levantarse nuevamente.

“Buenos días, yo no sé si yo llorar, reírme, saltar, o sea, no sé. Creo que otra vez me inhabilitaron mi cuenta personal, por quinta vez. Yo no sé, o sea, ¿Qué hago? (Risa nerviosa) me tomo el jugo verde, mejor me como unos huevos con calentado, ¿Qué hago? Realmente es impresionante, o sea, soy yo creo que la persona más inhabilitada del mundo, quinta cuenta inhabilitada chicos”.

Luego de varios minutos la cantante de guaracha apareció nuevamente para manifestarle a sus seguidores que, aunque la noticia la había tomado de sorpresa ya se encontraba un poco más calmada.

“Miren, no es que no me duela, obviamente me duele mucho la inhabilitación de mis cuentas, no me parece justo, no sé a quién tengo detrás. De verdad hay gente que hace cosas más terribles, en Instagram no inhabilitan, yo tengo a alguien atrás ahí dándole y dándole, como quien dice, ciérrenle, ciérrenle, ciérrenle. De igual mi comunidad es demasiado grande (…) mi vida no se llama Instagram ¿Me entienden? Y ustedes lo saben”.

¿YINA CALDERÓN MIGRARÁ AOTRA PLATAFORMA DIGITAL?

La creadora de contenido aseguró que se iría a otra plataforma digital, ya que evidentemente en Instagram este tipo de situaciones se seguirían presentado sin razón alguna.

“Creánme que estoy muy tranquila, mientras que busco una solución miro qué se puede hacer, no creo que se pueda recuperar, ya estoy acostumbrada. Pero me voy para otra plataforma, porque yo no voy a dejar de ser quien soy, jamás. Y como les digo, mi comunidad es (muy grande). Vamos a buscar soluciones, ya estoy tranquila”.

