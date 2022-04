¿Nuevo amor? Yina Calderón hizo reveladoras confesiones

La empresaria de fajas y creadora de contenido Yina Calderón es una de las mujeres más sonadas y seguidas de las plataformas digitales luego de su paso por el sonado Reality del canal RCN: Protagonistas de Novela. Desde entonces, la mujer ha sabido mantener su nombre activo entre los internautas colombianos gracias a sus emprendimientos, múltiples cirugías, escándalos, y contenidos con los que sigue dando de qué hablar.

Esto ha hecho que gran parte de lo que diga y publique se convierta casi que de inmediato en tendencia nacional. El ejemplo más reciente de ello se dio hace tan solo unas horas en sus historias de Instagram, donde sin habilitar la famosa dinámica de preguntas reveló junto a su entrañable amigo Junior, algunos detalles bastante íntimos y personales, entre ellos, la última vez que había tenido relaciones sexuales con alguien.

Lo primero en confesar es si tenían pareja, a lo que confesó que ella no tenía pareja pero su amigo Junior, aunque coincidió en ue tampoco, si aclaró que no está mal atendido. Posteriormente, confesaron cuándo fue la última vez que derramaron lágrimas por alguien, Junior confirmó que hace poco, pero que fue una tusa suave y Yina por su parte, afirmó que hace mucho que no llora por ningun hombre.

Yina Calderón confesó cuándo tuvo relaciones íntimas

Sus confesiones no quedaron ahí y de hecho, fueron subiendo la temperatura. "¿Cuándo fue la última vez hicimos el delicioso", se autopreguntaron los amigos, dejando a más de uno con la boca abierta. Junior por su parte dijo que hace mucho pero ¿qué dijo Calderón?

"Yo está mañana", respondió la también dj con una sonrisa coqueta, a lo que Junior reiteró diciendo que el si escuchó los ruidos.

Tras esto, ambos confesaron cuándo fue la última vez que se besaron con alguien, Yina desde luego, en horas de la mañana cuando confesó haber tenido intimidad con alguien y Junior, bromeó diciendo que desde antes que iniciara la pandemia, a lo que Yina lo desmintió públicamente.

Sus confesiones no quedaron ahí ya que también dio a conocer, la última vez que besó a alguien, que obviamente tras confirmar la última vez que tuvo intimidad, también fue en horas de la mañana. Con esto, aunque no dio pistas de más al respecto, dejó mucho a la imaginación de sus seguidores, que se preguntan si habrá tenido un reencuentro con su exnovio, al que afirmó extrañar semanas atrás o si se tratará de la llegada de un nuevo amor a su vida.

Recordemos, que para finales del mes de enero y cuando estaba en sus primeros días de recuperación de sus múltiples cirugías, la huilense mostró los detalles que le había llevado uno de sus pretendientes, por el cual sentía una atracción bonita.

