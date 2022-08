‘Debemos ser independientes’: Yina Calderón sobre mujeres que las mantienen

La creadora de contenido y empresaria colombiana, Yina Calderón, quien recientemente contó que perdió el dinero de su apartamento de Barbie, habló con sus seguidores sobre sus negocios y quiso enviar un consejo a sus fans mujeres.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, Yina quiso dar su opinión sobre temas como el cuidado de la piel, los filtros en las redes sociales y la importancia de emprender.

“El tema de los filtros porque literal uno se engaña a uno mismo y entonces se le ve la piel toda porcelana y en realidad uno la tiene así ¿Me entienden? Y el maquillaje porque siento que agg, marica luego uno se quita eso y vuelve… mejor proteger la piel con protector solar y listo. Nenes, yo desde cuándo emprendo… yo tengo la empresa hace más o menos diez años, pero siempre me han gustado los negocios, o sea yo no concibo cómo una mujer no puede emprender, cómo hay mujeres que no hacen nada por conseguir sus cosas, sino que están pendientes de conseguirse un man que las mantenga, que les dé” explicó la famosa influencer.

También aclaró que lo que dice es más a manera de consejo, pues no le parece que haya mujeres que tengan que soportar malos tratos de algunos hombres por culpa del dinero.

“Lo cual pues, yo no me meto en eso y cada quien, con su vida, pero si ustedes me pidieran un consejo, yo les diría que las mujeres debemos ser independientes, manejar nuestros ingresos, manejar nuestra plata. Hay muchas mujeres que, por no tener eso, se tienen que aguantar un hijuep*** ahí que les haga, les diga, entonces no, independencias, chicas, independencia”.