Por no leer, Yina Calderón perdió el dinero de su apartamento de Barbie

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millon 100 mil seguidores, la creadora de contenido y Dj colombiana, Yina Calderón, contó una difícil situación por la que está pasando con su nuevo proyecto de crear el primer apartamento de Barbie en Colombia.

La Dj de guaracha, quien recientemente anunció el fin de su reality y ‘se le armó la gorda’, explicó que, luego de invertir bastante tiempo y dinero en su apartamento de barbie, le informaron que no podía recibir público, pues por normas de propiedad horizontal no podría entrar gente al conjunto donde estaba creando este proyecto.

“Prefiero ser muy sincera. Resulta y pasa que ya tenía casi terminado el apartamento, apartamento de Barbie. Ya teníamos instalados jacuzzi, o sea muchas sorpresas pa ustedes, todo. Cuando, de pronto, la administración me dice: ‘eh no es que usted aquí no puede ingresar gente por propiedad horizontal, no se puede hacer este tipo de cosas en conjuntos’” explicó la famosa colombiana.

Yina reconoció que fue su error al no fijarse bien en el reglamento del conjunto en el que estaba creando su apartamento de Barbie.

“Me asesoré de un abogado experto en propiedad horizontal y el reglamento interno del conjunto lo dice, yo no me fije, no me fije en ver el reglamento del conjunto antes de hacer la inversión. Por lo tanto, ay me dieron hasta ganas de llorar jeje… ayer fuimos con mi mamá a hablar con la administración y fue imposible, por lo tanto, pues perdí todo el tiempo que gasté, todo el dinero, toda la inversión del apartamento. Pero señores, no me queda grande sino la ropa” continuó.