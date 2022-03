Así reaccionó Yeferson Cossio a indirecta de la Liendra por polémica con Aida

El influenciador Yeferson Cossio le habría contestado a su colega ‘la Liendra’ luego de que este, al parecer, le hubiera enviado una indirecta tras su reciente polémica con las también creadoras de contenido Aida Victoria Merlano y Jenn Muriel.

“Solo vengo a recordarles que lo que está viral en las redes sociales es lo que ustedes ven y que, si las gallinas piden maíz, pues maíz les dan. Como extraño el público que le gustaba el contenido porque hoy en día no hace falta gente haga buenos videos, no, eso sobra, hace falta es gente que les guste verlos. Para los creadores que están trabajando cada día para sobresalir no paren de crear contenido y no entren en este juego que no es subir por crear que crear para subir”, escribió el joven en una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene casi seis millones de seguidores.