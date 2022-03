Jenn Muriel desmiente que su ruptura sea por estrategia comercial

El nombre del creador de contenido Yeferson Cossio y el de la también Influencer Jenn Muriel, continúa siendo tendencia, tras anunciarse públicamente su sorpresiva ruptura el pasado lunes 28 de febrero.

Desde entonces, los rumores de que el noviazgo había terminado por la llegada de una tercera persona se hicieron latentes, tres filtrarse una serie de videos comprometedores con la Influencer Aida Victoria Merlano, con quién estaría empezando un nuevo romance.

Desde entonces, los ataques y molestias por parte de los millones de fanáticos que tenía la entonces pareja, se avivaron, al exteriorizar su molestia con Yeferson y Aida por según ellos, haber traicionado una relación de tantos años.

Ante esto, Cossio salió a explicar las razones que lo motivaron a finalizar su noviazgo desde meses atrás y mientras tanto, Jenn mantenía el silencio.

Para sorpresa de muchos, en las últimas horas la antioqueña compartió una serie de clips en sus historias donde no hablo puntualmente de su ruptura pero si se refirió un tema que ha estado viral entre algunos internautas y que la tiene en evidente molesta: el invento de qué la pareja estaría creando una estrategia digital para promocionar un sencillo que se sacará en los próximos días.

A la gente si le gusta ver el mundo arder, que cosa tan horrible, no pueden dejar el chismecito ahí, no, ahora están inventando que disque yo cree una supuesta polémica para hacerle marketing a una canción que voy a sacar y que ellos son los protagonistas, ¿a ustedes les cabe eso en la cabeza de verdad? primero que todo yo no me voy a prestar para esas estupideces, segundo nisiquera he querido salir a hablar del tema en específico como para querer armar polémica