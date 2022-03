Yeferson Cossio dio detalles sobre su ruptura con Jenn Muriel

El creador de contenido Yeferson Cossio contó a detalles por que había terminado su relación de años con la bella Influencer Jenn Muriel, para ello dedicó un video de más de 13 minutos donde narró parte de lo que vivían como pareja.

Jenifer y yo terminamos y es algo que se venía desde diciembre, no, es algo que se venía hace más de un año...salir a contar el por qué es una decisión de los dos. Habían cosas que yo quería hacer, habían cosas que yo quería vivir con mi pareja obviamente y pues ella no quería y está bien, en ese punto no hay culpables porque tu no eliges que te gusta o que no te gusta y desde los zapatos de uno de los dos, tu no tienes que hacer nada por amor o por mantener satisfecho a otra persona.