Yina Calderón opinó sin filtro sobre la polémica de Yeferson Cossio y Aida Merlano

La empresaria Yina Calderón no tardó en opinar sobre la polémica que han protagonizado los influenciadores Yeferson Cossio, Aida Victoria Merlano y Jenn Muriel.

Recordemos que hace poco, el creador de contenido confirmó su ruptura con Muriel y tras su revelación fue visto besándose con Aida, provocando todo tipo de reacciones entre sus millones de seguidores.

Tras la controversia, varios fanáticos de Yina la cuestionaron al respecto y esta decidió dar su opinión sobre la situación, defendiendo a Cossio y a Merlano de los fuertes comentarios que han recibido.

“¿Qué voy a pensar? uno no sabe nada, uno se deja llevar por lo que ve en redes, pero uno no sabe nada, si están, no están, si la novia o no, si es un show o no. La vida de cada cual es la vida de cada cual, yo no sé por qué tanto ataque y las mujeres tratándose entre mujeres de esa manera, que zorr..., que no sé qué. No se haga la sana que donde usted se encuentre al Cossio usted le zampa un pico”, dijo por medio de sus historias en su cuenta de Instagram.