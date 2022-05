Yeferson Cossio y el regalo para su perrita que va a recibir quimioterapia

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 300 mil seguidores, el creador de contenido paisa Yeferson Cossio mostró el viaje y las citas que está teniendo con su perrita Akyra a quien catalogó como ‘el amor de su vida’.

Este influencer colombiano, quien actualmente está en medio de rumores por supuestamente haber terminado con Jenn Muriel, ha mostrado en las historias de su red social cada uno de los momentos que pasa con esta mascota tan especial.

Además, mientras muestra cómo la están pasando en sus actividades, les cuenta a sus seguidores por qué decidió hacer este viaje tan especial con ella.

“Akyra inicia su quimioterapia el martes y a mí me operan el martes, entonces se vienen días difíciles para los dos y pues vamos a disfrutarnos mucho el uno del otro […] Akyra está cenando pollito con este atardecer tan increíbe, pero Akyra prefiere el pollo, no te gusta mucho el atardecer ¿Verdad? […] Bueno ya estoy en la cita con el amor de mi vida, ¡Salud! Me traje a Akyra para un restaurante elegante, súper bonito esto aquí, está increíble y le pedí mil gramos de picanha para ella sola ¿Ustedes qué dicen? ¿Ella sí va a ser capaz con un kilo de carne ella sola? Te vas a volver gorda” dice Yeferson en sus historias no sólo hablando con sus seguidores sino también con la perrita.