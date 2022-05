“Voy a quedar sin caminar un tiempo de nuevo”, Yeferson Cossio sobre su salud

El influenciador Yeferson Cossio confesó a miles de sus seguidores que pronto volvería a la silla de ruedas.

A través de sus historias en su cuenta alterna de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió una fotografía con una aparente orden médica en la que sobre esta indicó que por su salud no podrá volver a caminar por un tiempo.

“No sé si estoy feliz porque me va a ayudar con mi recuperación o aburrido porque voy a quedar sin caminar un tiempo de nuevo. No sé cómo sentirme”, escribió sobre la publicación.

Sin embargo, no dio más detalles al respecto, por lo que, sus seguidores esperan que pronto les siga informando sobre cómo sigue de salud y a qué procedimiento se someterá.

Yeferson Cossio se sinceró sobre cómo percibe su cuerpo

Por su parte, también presumió su tonificado cuerpo, confesando lo curioso que le parece el contraste que tiene su rostro con su figura.

“A mí me parece curioso el contraste de mi cuerpo, yo tengo esta cara de gomelito de niño de papi y mami, que por más que me la tatúe sigue siendo… yo hasta me caigo mal, digo esta gon****, pero tengo cuerpo de hombre, de uno que parece que hubiera pasado gran parte de su vida en prisión, qué contraste más raro. Exconvicto tatuado con las te*** falsas”, expresó.

Mientras hablaba y mostraba cada ángulo de su cuerpo, dejó ver un poco más, poniendo a volar la imaginación de miles de sus admiradores.

Asimismo, compartió una fotografía en la que volvió a mostrarse posando desde la piscina, logrando cientos de halagos.

“Dios mío, uuuffffff, apacitoooo…Wuaoooo. QUé RICOOOOO", "vos me encantas", "bonito tú", "Dios mío", "enamorada de este hombre", "tantas curvas", "Dios mío qué es esto", "te admiro mucho por ser tan grande persona y por hacer lo que muchos no han podido hacer gracias por ser una gran persona espero que todas tus metas se cumplan y que sigas triunfando como influencer y como músico", "mi amor platónico", "me encanta esa foto", le escribieron sus admiradores.

Por su parte, el creador de contenido sigue entreteniendo a sus seguidores con sus publicaciones sobre retos, bromas y humor.

Además, de seguir trabajando en su curso “Método Cossio”, donde le da tips a sus fanáticos sobre cómo monetizar en redes sociales.

También continúa realizando nueva música y así cumplir su sueño de convertirse en un gran cantante.

