Las pruebas que indicarían que Yeferson Cossio y Jenn Muriel terminaron

Hace un par de meses se generó una polémica entre el creador de contenido, Yeferson Cossio, y su novia, Jenn Muriel, teniendo en cuenta que ambos confirmaron la ruptura de su relación de más de diez años.

Asimismo, un video del afamado creador junto a Aída Victoria fue tendencia por esos días, ya que se les vio a ambos besándose apasionadamente. Las críticas, por supuesto, le llovieron al hombre, ya que sus fanáticos decían que se había olvidado de manera rápida de su bella exnovia.

Sin embargo, ambos sorprendieron un par de semanas después cuando subieron a sus cuentas personales de Instagram un reel de 13 segundos, en donde al ‘son’ de la canción ‘All of me’ se veían sonriendo enfáticamente, confirmando que se habían dado una segunda oportunidad en el amor.

En estos últimos días, los afamados jóvenes se han visto muy contentos, teniendo en cuenta que Cossio celebró la semana pasada sus 28 de años de vida. En esta fecha especial, Muriel le dio un lujoso regalo: un Cadillac del año 1955.

Incluso, en la celebración a ambos se les vio contentos. Yeferson posteó unas imágenes junto a su ‘musa’, en donde ambos se daban un tierno beso.

A pesar de lo sólida que aparentaba ser la relación, una situación inesperada arribó: resulta que muchos de sus fanáticos se dieron cuenta que ambos no se siguen en sus cuentas de Instagram, cuestión que evidentemente no sucedía antes.

Asimismo, desde el festejo del cumpleaños de Cossio, el cual se celebró hace una semana, no se les ha visto juntos.

¡Valdiri y Saruma no se siguen y son esposos! Eso no tiene nada que ver, puro show, jajajaj yo opino que cuando una relación acaba y se vuelve nada es igual y por eso mejor vuelve uno y rompe porque ya nos damos cuenta que no queremos estar en lo mismo, son algunos de los comentarios de los internautas.