Indirectas que confirmarían la ruptura entre Jenn y Yeferson Cossio

En las últimas horas los nombres de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel se apoderaron de las plataformas digitales tras la evidente ausencia que han notado sus millones de seguidores en sus últimos contenidos presenciales y reacciones en redes.

Tanta ha sido la lejanía entre ellos, que durante las últimas horas se conoció que ambos dejaron de seguirse en sus redes sociales personales como si le estuviera dando un cierre definitivo a su relación de casi 10 años.

Recordemos, que hace tan solo unos meses, se hizo pública la crisis que vivía la pareja no por falta de amor, sino por los planes a futuro que tenían y que al parecen estaban con enfoques muy distintos. Esto motivo a que de manera amigable, le dieran prioridad a sus proyectos y decidieran darle una pausa a su noviazgo.

Mientras vivían el duelo en reserva total, se hizo viral un video donde al parecer Yeferson, estaba dándose una nueva oportunidad en el amor, con la también creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano, quien se convirtió en blanco de críticas por supuestamente haberse metido entre la relación.

Para el contento de muchos, esto pareció no ser más que una aventura de pocos días y el amor que había entr ela pareja también demostró ser más fuerte patra superar lo que les había motivado a dejarse y desde entonces, volvieron a mostrarse tan enamorados y felices como de costumbre.

Tras conocerse que la pareja se dejpó de seguir en redes, las especulaciones de una nueva separación se hicieron latentes. Sin embargo, esto no fue la unico que las avivó, sino también los mensajes que han estado publicando de manera independiente en sus cuentas de Twitter.

"Ni el iPhone 13 Pro Max de oro y diamantes que tengo, es tan caro comparado con lo que estoy pagando por haberte conocido", fueron las palabras que tuiteó Cossio, a lo que las reacciones de los internautas no tardaron en llegar. Después publicó "no me fui, tu hiciste que me vayara".