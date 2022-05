Yeferson Cossio realizó una sucia broma a Cintia y la enfureció

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 300 mil seguidores, el creador de contenido paisa Yeferson Cossio divirtió, como usualmente lo hace, a sus seguidores, gracias a sus particulares bromas.

Este influencer colombiano, quien recientemente habló sobre su salud, publicó el video de una broma que le hizo a su hermana, la también influenciadora Cintia Cossio.

Este jocoso hecho se trató de lanzarle la cubeta de la basura de su cocina a la cabeza y cuerpo, llenándola de suciedad y desechos. De inmediato, Cintia reaccionó de una manera fuerte y lanzo varios improperios en contra de su hermano.

“Yeferson, vete pa’ la hijuep*** mier**, ehhh ¿No ve que es basura?, chimbada hombre, eso le digo a usted carechim** ehhh. No, no, no, come hijuep*** mier** enserio […] ¡YAAAA! Yeferson enserio le voy a meter un hijeup*** puño es enserio, tengo mucha hijuep*** rabia, Yef. Ya, sí, sí, bueno, ya. Estoy aguantándome las ganas de meterle un puño” dice, entre otras cosas, la influenciadora.