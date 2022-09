¡Se envenenó! Yeferson Cossio comió pez globo y terminó en urgencias

En su cuenta de Instagram con más de 9 millones 800 mil seguidores, el creador de contenido paisa Yeferson Cossio está viviendo muchas experiencias en Japón desde que se fue a vivir allí a inicios de este mes.

Yeferson, quien recientemente compartió con sus seguidores el chat con su expareja Jenn Muriel, ha sido enfático en decir que está dispuesto a probar todas las preparaciones de este país que pueden resultar tan extrañas para los colombianos.

De hecho, uno de los alimentos que les causó más curiosidad a sus fans fueron unos pedazos de carne de caballo cruda que se atrevió a probar sólo con una sala.

Ahora, con el ánimo de seguir con su objetivo de probar todos los platos japoneses, Cossio fue a un restaurante a comer pez globo, un alimento que puede llegar a ser mortal para los humanos si no se corta y prepara de la manera correcta.

Desgraciadamente para él, y de acuerdo con lo que registró en un video publicado en sus redes sociales, la experiencia de Yeferson con este platillo le afectó tanto que tuvo que ir al hospital. Al parece, sí habría consumido parte del veneno del pez globo y empezó a sentirse mareado y con sus capacidades cognitivas algo afectadas.

Yeferson se muestra en el baño vomitando y hasta un momento en el que se desmaya y luego una tercera persona graba lo que le están haciendo en el hospital, pues tuvo que ser ingresado, ingerir líquidos para la intoxicación, dar sangre para los exámenes pertinentes y decirles a los médicos exactamente qué tipo de pescado fue el que comió.

“Estoy empeliculado o siento cosas raras, estamos llamando al chef porque me siento como si estuviera muy drog***. No estoy charlando, yo no charlaría con eso. Llamen una ambulancia” son algunas de las cosas que dice Yeferson en su video cuando se empieza a sentir mal en el restaurante.