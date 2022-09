Yeferson Cossio come carne de caballo cruda en Japón y muestra cómo le fue

El creador de contenido paisa, Yeferson Cossio, quien recientemente recordó el proceso médico que vivió su perrita con conmovedor video, publicó un interesante video en sus redes sociales en el que mostró cómo le fue probando un platillo común en Japón, pero que, para él, como para el resto de los colombianos, puede parecer muy extraño: carne de caballo cruda.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 9 millones 800 mil seguidores, el influencer explicó en su video, antes de probar la carne de caballo, que, cuando él decidió vivir un tiempo en Japón prometió probar todo lo que le dieran de comer allí.

“Yo vine a Japón a probar de todo lo que haya acá, pero no creí que eso hubiese incluido carne de caballo cruda. Estamos en un restaurante de carne de caballo, entonces me dicen que lo tengo que echar acá, o sea realmente es carne cruda de caballito, me siento pésimo… y ¿me lo como así junto cierto?” dijo el influencer mientras tomaba con los palillos el bocado de carne de caballo cruda con salsa y vegetales.