Andrés Parra habló del proceso de su vasectomía y animó a otros a hacérsela

En su cuenta de Instagram con más de 650 mil seguidores, el actor colombiano Andrés Parra reveló que se le midió a hacerse la vasectomía y contó cómo le fue con este proceso.

El famoso artista, de quien recientemente supimos que estará en la pantalla chica junto a Messi, dijo que mostraba toda su experiencia para animar a los seguidores que están pensando en hacerse la vasectomía a que no lo piensen más y tomen la decisión ya.

“Vengo a animar a los que estén de pronto pensando en hacerse la vasectomy. Vengo a contarles más o menos cómo me fue a mí, maric** pa’ que se animen, pa’ que se corten las chacaras y sean muy felices. Estamos en el día numero dos. Me ha ido, hasta ahora, muy bien, yo creo que ya me fue muy bien” explicó el talentoso actor.

Andrés aclaró que el dolor ha sido muy leve casi nulo y empezó a contar paso por paso todo lo que tuvo que hacer para que el proceso fuera un éxito.

“Dolor no ha habido, o sea no es doloroso, hay una sensación a veces cuando camino como cuando a uno en el colegio le daban a uno un patadón en las guev**, esa es como la sensación un poquito. Me la hice en Profamilia, maric** con la EPS, el servicio espectacular. Fue una intervención de no más de 15 minutos, primero le hacen a uno como una valoración, la doctora le coge a uno las guev** como 8 día s antes pa’ ver si los conductos que ella va a cortar son de fácil acceso o no, en mi caso eran una chimb*, los conductos estaban una verg* entonces todo bien” continuó.

Parra también contó que él cometió un pequeño error al ir a la cirugía casi en ayunas y que una de las cosas a las que más le tenía miedo era la anestesia. Sin embargo, dijo que el equipo fue muy amable con él durante los 15 minutos de la cirugía para que él no pensara en ese tipo de cosas.

También recordó que esta cirugía es más sencilla que la ligadura de trompas que se tienen que hacer las mujeres que no quieren tener más hijos, por lo que invitó a los hombres casados a que sean ellos quienes tomen la iniciativa si no quieren ser papá o si no quieren tener más hijos.

